La Sampdoria è in Germania, prima seduta in hotel a Jena

La Sampdoria è in Germania. Partito in perfetto orario dal “Cristoforo Colombo” di Genova, il volo charter dei blucerchiati è atterrato come da programma all’aeroporto di Erfurt alle 11.30 spaccate. Da lì il trasferimento in pullman a Jena, dove la squadra, si è sistemata in hotel, ha pranzato e ha sostenuto nel pomeriggio una seduta di recupero tra aerobica e piscina all’interno della struttura che la ospiterà fino al 30 luglio. Domani, lunedì, inizieranno ufficialmente il ritiro estivo e la prima settimana di lavoro al centro sportivo “Ernst Abbe”: si inizia con un doppio allenamento.