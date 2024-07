Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 1.a alla 4.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 1.a alla 4.a giornata del campionato Serie BKT 2024/25. Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati.

1.a Frosione vs Sampdoria (domenica 18 agosto, ore 20.30)

2.a Sampdoria vs Reggiana (sabato 24 agosto, ore 20.30)

3.a Salernitana vs Sampdoria (martedì 27 agosto, ore 20.30)

4.a Sampdoria vs Bari (sabato 31 agosto, ore 18.00)