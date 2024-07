Doppio a Jena, prime sedute per Bereszynski e Venuti

Giovedì di duro lavoro per la Sampdoria di Andrea Pirlo, impegnata a Jena nella preparazione estiva pre-campionato. Vario il menù del doppio allenamento andato in scena al centro sportivo “Ernst Abbe”: ad una mattinata di attivazione e ripetute sul campo ha fatto da contraltare una sessione pomeridiana a tutta palla. Prime sedute in terra tedesca per Bartosz Bereszynski (reduce da EURO 2024 con la Polonia) e l’ultimo arrivato Lorenzo Venuti (acquistato dal Lecce). Domani, venerdì, stesso programma.