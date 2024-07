Venuti: «La Samp nel destino, sono pronto a battagliare»

«Voglio pensare che la Sampdoria fosse nel mio destino». Lorenzo Venuti si presenta così, con un doppio aneddoto che lo lega a doppio filo alla Genova blucerchiata. «La prima convocazione con la Fiorentina è arrivata a Marassi contro la Samp – racconta – e il mio esordio è stato proprio al “Ferraris” in un Samp-Benevento. Mi sono sempre piaciuti l’atmosfera e il calore della tifoseria: ora non vedo l’ora di poter giocare da doriano in quello stadio».

Valori. Aretino di Montevarchi, classe 1995, Venuti arriva dal Lecce, sposando appieno l’idea tecnica di Pietro Accardi e Andrea Pirlo. «Il direttore – spiega il difensore – mi ha prospettato un progetto importante, mi ha parlato di valore umani ed è stato un piacere accettare la sua proposta. Spero di aiutare i miei compagni a livello di spogliatoio e ovviamente di fare la mia parte anche sul campo: sto bene e sono pronto a battagliare. In che ruolo? Decide il mister, io do la massima disponibilità».