Forza e partitella a Jena, sabato c’è BFC Dynamo-Samp

Mattinata di forza in palestra e trasformazione atletica sul campo, pomeriggio a base di partitella in spazi ridotti. Questo, sotto il sole del centro sportivo “Ernst Abbe” di Jena, il programma del venerdì della Sampdoria di Andrea Pirlo, che ha abbracciato in ritiro l’ultimo acquisto Ebenezer Akinsanmiro (subito in gruppo per la seconda sessione quotidiana). Domani, sabato, i blucerchiati affronteranno la prima amichevole stagionale con i tedeschi della BFC Dynamo: appuntamento allo “Sportforum Hohenschönhausen” di Berlino alle ore 17.00.