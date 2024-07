Qui Jena: iniziata la seconda settimana con palla e ripetute

Archiviata la domenica di scarico in hotel, la Sampdoria ha iniziato la sua seconda settimana di ritiro in Germania. In mattinata i blucerchiati hanno sostenuto un allenamento prevalentemente tecnico a base di esercitazioni con la palla e partitelle in spazi ridotti; nel pomeriggio squadra alle prese con una serie di ripetute sul campo del centro sportivo “Ernst Abbe” di Jena. Domani, martedì, nuovo doppio in agenda.