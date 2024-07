La Samp di Pirlo va di partitelle, giovedì doppia seduta

Un unico allenamento pomeridiano aperto da attivazione atletica e proseguito con una serie di partitelle in spazi ridotti. Questo il programma pensato da Andrea Pirlo e staff e andato in scena sui campi del centro sportivo “Ernst Abbe” di Jena, sede del ritiro estivo della Sampdoria 2024/25. Campi su cui domani, giovedì, andrà in scena una doppia seduta.