Romagnoli è già leader: «Porto esperienza e massimo impegno»

Ragazzo serio e riflessivo, Simone Romagnoli trasmettere calma e serenità. La stessa che la Sampdoria gli chiede di infondere al reparto difensivo e a tutta la squadra. Un ruolo da leader che l’aitante difensore ex Frosinone accetta senza problemi: «Sono molto contento di arrivare alla Samp a questo punto della mia carriera, con l’esperienza che ho alle spalle. Penso che questo aspetto mi porterà a fare una bella stagione: di sicuro ci metterò il massimo impegno».

Legame. «Il mister lo conoscevo dai tempi del Milan, quando io ero in Primavera. Non so se ricordasse di me – sorride il centrale cremonese -. Adesso ci siamo parlati e abbiamo tanti allenamenti per mettere a punto ciò chiede. Il legame tra Cremona e i colori blucerchiati? C’è sicuramente: ho avuto come allenatore Fulvio Bonomi nel settore giovanile grigiorosso, Luca Vialli poi è cresciuto nella parrocchia Cristo Re, la stessa dove ho iniziato a giocare. Sono cose che mi fanno ovviamente molto piacere».