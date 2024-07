Verso Magdeburgo: esercitazioni tattiche e palle inattive

Vigilia di seconda amichevole per la Sampdoria, impegnata al centro sportivo “Ernst Abbe” di Jena nella seduta pre-Magdeburg. Seduta a tutti gli effetti di rifinitura con esercitazioni tattiche e palle inattive messe a punto in vista del test di domani, sabato, all'”Avnet Arena” (ore 15.00, diretta Telenord). Prima sgambata da blucerchiato anche per l’ultimo arrivato Melle Meulensteel, alle prese con una seduta atletica differenziata. Dopo la cena in hotel la squadra partirà già alla volta di Magdeburgo.