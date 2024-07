Aerobica in hotel e prove tattiche in vista del Carl Zeiss

È iniziato in hotel il terzo lunedì di lavoro a Jena per la Sampdoria. In mattinata i preparatori atletici hanno sottoposto i blucerchiati ad una sessione aerobica sui campi da tennis della struttura – quartier generale del ritiro tedesco – per poi dare loro appuntamento nel pomeriggio al centro sportivo “Ernst Abbe”. Sul campo hanno preso il comando Andrea Pirlo e lo staff tecnico, dirigendo una seduta pomeridiana incentrata su prove tattiche in vista del test di domani sera, martedì, con i padroni di casa del Carl Zeiss (ore 20.00, diretta tv su Telenord e in streaming cliccando qui).