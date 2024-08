Vulikic: «Contento e orgoglioso di rappresentare questa maglia»

«Quando il mio procuratore mi ha detto dell’opportunità di andare alla Sampdoria non ho dormito la notte». Stipe Vulikic è sincero e non sta nella pelle: sa bene che la tappa di Genova può valere tanto per la sua crescita. «Sono molto contento di essere qui – racconta da Bogliasco il difensore croato -. È davvero un sogno giocare per questa squadra e questa città, sono orgoglioso di rappresentare questa maglia».

Spinta. Arrivato nel ritiro di Jena, subito due test e altrettante vittorie. «Aver battuto soprattutto una squadra di Serie A come l’Empoli ci dà la spinta giusta per affrontare il Como e l’inizio del campionato – spiega l’ex Perugia -. Siamo un buon gruppo e possiamo fare bene. Conoscevo la Samp ma non sapevo della tradizione degli ex jugoslavi: spero di poter anch’io fare grandi cose in blucerchiato».

Imparare. «Per un giovane come me è importante avere accanto giocatori con esperienza – prosegue Vulikic -. In questi pochi giorni i miei compagni mi stanno aiutando molto, posso imparare tanto da loro: sono ottimi giocatori ma prima di tutto sono bravi ragazzi. I tifosi? Non mi aspettavo venissero così tanti nelle amichevoli; ora spero ci sia lo stadio pieno domenica in Coppa Italia».