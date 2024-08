Ghidotti: «Qui per migliorarmi, la Samp è una grande occasione»

Simone Ghidotti, estremo difensore bresciano di 24 anni, si aggiunge alla schiera dei nuovi acquisti a disposizione della rosa blucerchiata 2024/25. «Le prime sensazioni sono davvero positive – dice -, ci hanno accolti tutti molto bene, lo staff, i compagni e la gente che lavora attorno al club. Per me arrivare alla Sampdoria rappresenta una grande occasione: c’è un’ottima tradizione di portieri ed è un onore essere qui. Devo soltanto lavorare per essere anche un minimo paragonato ai grandi del passato».

Gioco. Un matrimonio, quello tra Ghidotti e il Doria, rimandato di una decina d’anni. «Prima di andare alla Fiorentina ai tempi dei Giovanissimi – rivela – ho fatto una prova alla Samp, poi alla fine non si è conclusa ma adesso sono arrivato e non vedo l’ora di iniziare questa stagione. Il mister ci chiede di partire dal basso: ti fa restare nel gioco, è una responsabilità sì ma è anche divertente. Con Pavarini ci siamo trovati bene fin da subito, l’ambiente portieri è molto positivo. Obiettivi? Voglio migliorarmi tanto e, a livello di squadra, dare soddisfazioni ai nostri tifosi».