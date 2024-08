Tattica e soluzioni offensive, sabato pomeriggio rifinitura

Attivazione fisica in palestra e sul campo superiore, esercitazioni a tema tattico e soluzioni offensive. Questo il programma mattutino stilato da Andrea Pirlo e staff al “Mugnaini” di Bogliasco, dove per il secondo giorno consecutivo il presidente Matteo Manfredi ha seguito l’allenamento della squadra. Domani, sabato, è in agenda nel pomeriggio la seduta di rifinitura della vigilia: domenica sera al “Ferraris” (ore 20.45) c’è Sampdoria-Como di Coppa Italia Frecciarossa.