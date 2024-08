Lunedì di riposo, martedì pomeriggio la ripresa a Bogliasco

Un lunedì di assoluto riposo per la Sampdoria. Reduci dalla vittoria in Coppa Italia sul Como, i blucerchiati si ritroveranno martedì pomeriggio a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista del debutto di domenica prossima in casa del Frosinone (ore 20.30).