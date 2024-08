Samp al “Mugnaini”, mercoledì doppio in chiave-Frosinone

La Sampdoria si è rimessa in moto a Bogliasco per iniziare a preparare l’esordio in campionato allo “Stirpe” con il Frosinone, nella 1.a giornata della Serie BKT 2024/25. Dopo una prima fase di attivazione in palestra e sul campo principale, la squadra si è allenata sul prato superiore del “Mugnaini” agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff tecnico. Scarico per i calciatori maggiormente impegnati in Coppa Italia con il Como, esercitazioni tecniche ad alta intensità per tutti gli altri componenti della rosa, quindi partitella a campo ridotto per l’intero gruppo. Domani, mercoledì, è in programma una doppia seduta.