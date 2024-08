La Samp va di doppio al “Mugnaini”, prima seduta per Sekulov

Sole bollente e Sampdoria al lavoro in vista della trasferta di domenica sera a Frosinone (ore 20.30). Al “Mugnaini” di Bogliasco non cambia la musica per Andrea Pirlo e i suoi ragazzi, alle prese con una doppia seduta: mattinata dedicata alla forza tra palestra e campo, pomeriggio incentrato su torelli e partitelle. Ad entrambe le sessioni ha partecipato anche l’ultimo acquisto Nikola Sekulov. Domani, giovedì, giorno di Ferragosto, la squadra tornerà all’opera per un unico allenamento mattutino.