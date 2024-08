Vismara: «Alla Samp per crescere, felice di far parte del progetto»

Settore giovanile dell’Atalanta, Primavera del Torino, Serie D al Brindisi e Serie C con l’Atalanta U23. Ora per Paolo Vismara, 21 anni da Seriate, è tempo di Sampdoria. «Sono veramente felice di essere qui e di far parte di questo progetto – ammette l’estremo difensore bergamasco -. Ho avuto modo di conoscere i miei compagni di reparto e il mister dei portieri, mi hanno fatto tutti un’ottima impressione, parliamo già molto. Con Pavarini le cose stanno andando bene, apprezzo i suoi metodi: è una grande persona e sono contento di poter lavorare con lui».

Calore. «La prima stagione nel calcio professionistico mi ha aiutato tanto – prosegue -. Mi reputo un portiere pronto sotto tanti aspetti, ovviamente tutti migliorabili. Del resto sono qui per questo, per continuare il mio percorso di crescita alla Samp. La prima volta a Marassi? È stata stupenda, da pelle d’oca, ho i brividi. È stata una delle mie prima partite in uno stadio così bello, così grande ed emozionante. Ho avuto con il Como la possibilità di assaporare il calore dei tifosi che si sono subito fatti sentire dal primo minuto fino all’ultimo. Non vediamo l’ora di regalare loro grandi soddisfazioni».