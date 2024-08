Lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Bogliasco

Non c’è tempo per tirare il fiato. Archiviato il pari di Frosinone, la Sampdoria si ritroverà a Bogliasco già nella giornata di domani, lunedì, per la ripresa pomeridiana degli allenamenti in vista della sfida con la Reggiana in programma sabato 24 agosto al “Ferraris” (ore 20.30).