Sekulov: «Alla Samp non si resiste, dimostrerò il mio valore»

«Quando ho saputo dell’interesamento della Sampdoria non ho esitato un istante a dire sì». Nato a Piacenza nel 2002 da genitori macedoni, Nikola Sekulov è arrivato da pochi giorni in Liguria ma si sente già blucerchiato. «Ho trovato un ambiente caloroso e un gruppo di compagni che mi ha aiutato fin dal primo giorno ad inserirmi in squadra – racconta l’attaccante arrivato dalla Juventus -. Alcuni li conoscevo già, con altri avevo giocato contro ma in generale tutti alla Samp mi stanno trasmettendo grande carica e cercherò di dimostrare di che pasta sono fatto».

Ispirazione. «Conoscevo già mister Pirlo perché quando allenava la Juventus mi sono allenato qualche volte con la prima squadra – prosegue -. Avere lui come tecnico per me è fonte di grande ispirazione e spero di ripagarne la fiducia. I tifosi? A Frosinone ho avuto un primo assaggio del loro calore: spingono per tutta la partita e non vedo l’ora di scendere in campo sabato a Marassi e regalare insieme ai miei compagni un sacco di soddisfazioni quest’anno».