Esercitazioni e partitelle tattiche, giovedì altro mattutino

Prosegue sul campo principale del “Mugnaini” la preparazione della Sampdoria al debutto casalingo in campionato in programma sabato sera allo stadio “Ferraris” con la Reggiana (ore 20.30). Sotto il sole di Bogliasco Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato il gruppo unito per una seduta mattutina a base di attivazione, torelli, esercitazioni e partitelle tattiche. Domani, giovedì, altro allenamento mattutino.