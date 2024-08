Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Salernitana-Samp

Non c’è tempo per tirare il fiato. Archiviato il passo falso con la Reggiana, la Sampdoria si ritroverà già domattina, domenica, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Salerno, dove martedì 27 agosto è in programma all'”Arechi” la sfida con i granata (ore 20.30), valida per la 3.a giornata della Serie BKT 2024/25.