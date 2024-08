Tutino e Coda illudono la Samp, la Salernitana vince in rimonta

Per il report della sfida tra granata e blucerchiati, 3.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Salernitana 3

Sampdoria 2

Reti: p.t. 1′ Simy, 4′ Tutino, 22′ Coda; s.t. 15′ Valencia, 40′ Braaf.

Salernitana (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Bradaric (25′ s.t. Njoh); Tello (17′ s.t. Kallon), Amatucci, Valencia (25′ s.t. Braaf); Verde (44′ s.t. Gentile), Simy, Tongya.

A disposizione: Fiorillo, Corriere, Ruggeri, Njoh, Braaf, Iervolino, Di Vico, Sfait, Legowski.

Allenatore: Martusciello.

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Depaoli (34′ s.t. Venuti), Benedetti (25′ s.t. Akinsanmiro), Meulensteen (46′ s.t. La Gumina), Bellemo (46′ s.t. Kasami), Ioannou; Coda, Tutino (25′ s.t. Sekulov).

A disposizione: Ravaglia, Vieira, Giordano, Ferrari, Yepes, Girelli, Vulikic.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Assistenti: Di Giacinto di Teramo e Ceolin di Treviso.

Quarto ufficiale: Gemelli di Messina.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Bonacina di Bergamo.

Note: espulso al 50′ s.t. Kallon per proteste; ammoniti al 42′ s.t. Bellemo per gioco scorretto, al 50′ s.t. Kallon per simulazione; recupero 4′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 4.563, paganti 11.120; terreno di gioco in buone condizioni.