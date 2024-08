Due velocità al “Mugnaini”, prima in blucerchiato per Riccio

Rientrata nella notte da Salerno, la Sampdoria si è rimessa subito in moto al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con il Bari, in programma sabato al “Ferraris” (ore 18.00). Andrea Pirlo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico per i calciatori maggiormente impegnati all'”Arechi”, allenamento a base di attivazione in palestra, esercitazioni atletiche e tecniche sul campo, possessi e partitella a campo ridotto ad alta intensità per gli altri componenti della rosa. Primo giorno con i compagni per Alessandro Riccio. Domani, giovedì, è in agenda una seduta pomeridiana.