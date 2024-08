Primo allenamento per Sottil e staff in vista di Sampdoria-Bari

Prima assoluta a Bogliasco per Andrea Sottil. Sul campo superiore del “Mugnaini” il nuovo mister blucerchiato, insieme con il suo staff tecnico, ha diretto l’allenamento di rifinitura in vista di Sampdoria-Bari, sfida in programma domani pomeriggio, sabato, alle ore 18.00, allo stadio “Ferraris”.