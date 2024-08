La Samp resiste in dieci: con il Bari finisce in parità

Per il report della sfida tra blucerchiati e biancorossi, 4.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 0

Bari 0

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Depaoli (13′ s.t. Venuti), Benedetti (13′ s.t. Akinsanmiro), Meulensteen (28′ p.t. Veroli), Bellemo, Ioannou (14′ s.t. Barreca); Tutino, Coda (35′ s.t. Sekulov).

A disposizione: Ravaglia, Vieira, Riccio, Kasami, La Gumina, Ferrari, Yepes.

Allenatore: Sottil.

Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Oliveri, Maita (1′ s.t. Falletti), Maiello (1′ s.t. Lella), Benali (21′ s.t. Lulic), Favasuli (37′ s.t. Sgarbi); Lasagna, Novakovich (18′ s.t. Manzari).

A disposizione: Pissardo, De Giosa, Matino, Bellomo, Simic, Obaretin, Dorval.

Allenatore: Longo.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Dei Giudici di Latina e Trinchieri di Milano.

Quarto ufficiale: Andeng di Cuneo.

VAR: Serra di Torino.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Note: espulso al 14′ p.t. Vulikic per gioco scorretto; ammoniti al 17′ p.t. Benali, al 38′ p.t. Bellemo, al 44′ p.t. Maiello, al 47′ p.t. Ioannou, al 9′ s.t. Mantovani, al 15′ s.t. Akinsanmiro, al 19′ s.t. Falletti per gioco scorretto; recupero 5′ p.t. e ‘ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.405 euro), paganti 3.828 (incasso 69.781 euro); terreno di gioco in buone condizioni.