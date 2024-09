Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Sono sei i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Polonia – Bartosz Bereszynski

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Scozia-Polonia (giovedì 5 settembre, ore 20.45, “Hampden Park” di Gasgow, Scozia)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Croazia-Polonia (domenica 8 settembre, ore 20.45, “Opus Arena” di Osijek, Croazia)

Cipro – Nikolas Ioannou

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Lituania-Cipro (venerdì 6 settembre, ore 18.00, “Dariaus ir Girėno” di Kaunas, Lituania)

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Cipro-Kosovo (lunedì 9 settembre, ore 18.00, “AEK Arena” di Larnaca, Cipro)

Italia Under 21 – Davide Veroli

Qualificazioni UEFA EURO Under 21: Italia-San Marino (giovedì 5 settembre, ore 16.45, “Francioni” di Latina)

Qualificazioni UEFA EURO Under 21: Norvegia-Italia (martedì 10 settembre, ore 18.30, “SR Bank Arena” di Stavanger, Norvegia)

Macedonia Under 21 – Ardijan Chilafi

Qualificazioni UEFA EURO Under 21: Paesi Bassi-Macedonia (giovedì 5 settembre, ore 20.00, “Yanmar Stadion” di Almere, Paesi Bassi)

Qualificazioni UEFA EURO Under 21: Gibilterra-Macedonia (lunedì 9 settembre, ore 13.00, “Victoria Stadium” di Gibilterra)

Francia Under 20 – Andrea Dacourt

Amichevole: Francia-Svizzera (venerdì 6 settembre, ore 18.00, “Centre National du Football” di Clairefontaine-en-Yvelines, Francia)

Amichevole: Francia-Svizzera (lunedì 9 settembre, ore 15.00, “Centre National du Football” di Clairefontaine-en-Yvelines, Francia)

Repubblica Democratica del Congo Under 20 – Samuel Ntanda

Torneo UNIFFAC (dal 3 al 25 settembre, “Stade Municipal de Kintélé” di Brezzaville, Congo)