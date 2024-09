La Samp riprende al “Mugnaini”, prima per Silvestri

La Sampdoria si è rimessa in moto. Privi dei nazionali Bartosz Bereszynski, Nikolas Ioannou e Davide Veroli, i blucerchiati si sono ritrovati al “Mugnaini” per una seduta pomeridiana alla quale ha partecipato anche il portiere Marco Silvestri. Dopo l’attivazione in palestra e sul campo, Andrea Sottil ha diretto una seduta a base di esercitazioni tecniche e partitelle a pressione. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia sessione di lavoro a Bogliasco.