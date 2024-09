Tris blucerchiato al Ligorna, venerdì nuovo pomeridiano a Bogliasco

Un test utile per vedere all’opera chi non era sceso in campo o aveva avuto pochi minuti a disposizione con il Bari. L’amichevole con il Ligorna, formazione genovese di Serie D, andata in scena nel pomeriggio sul prato principale del “Mugnaini”, è servita ad Andrea Sottil e al suo staff per avere un quadro più chiaro della rosa blucerchiata.

Tris. Tra sole e pioggia il Doria si è imposto per 3-1 grazie alle reti realizzate nel primo tempo dal Primavera Simone Leonardi (7′) e da Pajtim Kasami (34′) e da Gennaro Tutino allo scadere (91′). Domani, venerdì, nuovo pomeridiano a Bogliasco, ancora senza i nazionali Bartosz Bereszynski, Nikolas Ioannou e Davide Veroli.