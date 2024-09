Tecnico-tattico al “Mugnaini”, domenica nuovo mattutino

Allenamento mattutino per la Sampdoria che, ancora priva dei nazionali Bartosz Bereszynski, Nikolas Ioannou e Davide Veroli, lavora sodo agli ordini di Andrea Sottil e del suo staff. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra è salita sul campo superiore del “Mugnaini” per sostenere una seduta incentrata su lavori aerobici con e senza palla, esercitazioni tecnico-tattiche e sviluppo della fase offensiva. Domani, domenica, ultimo appuntamento della settimana, ancora al mattino.