Tattica e palle inattive al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

La Sampdoria prosegue la marcia di avvicinamento alla trasferta di Cosenza, in programma domenica (ore 15.00). Sotto lo sguardo del presidente Matteo Manfredi, Andrea Sottil e il suo staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo principale del “Mugnaini” a base di attivazione atletica in palestra e sul campo, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive, propedeutiche alla sfida con i rossoblù. Domani, sabato, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa del mister e dalla partenza in volo charter verso la Calabria.