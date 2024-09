Sampdoria ancora a secco: il Cosenza vince 2-1

Cosenza 2

Sampdoria 1

Reti: p.t. 8′ D’Orazio; s.t. 3′ Ioannou, 7′ Strizzolo.

Cosenza (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Venturi; Ciervo (39′ s.t. J. Mauri), Charlys, Kouan, D’Orazio (31′ s.t. G. Ricci); Florenzi (24′ s.t. Kourfalidis); Mazzocchi (24′ s.t. Sankoh), Fumagalli (1′ s.t. Strizzolo).

A disposizione: Vettorel, Cimino, Martino, Dalle Mura, Ricciardi, Caporale, Rizzo.

Allenatore: Alvini.

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Riccio, Venuti; Depaoli, Akinsanmiro (1′ s.t. Benedetti), Vieira (1′ s.t. Yepes), Bellemo (30′ s.t. La Gumina), Barreca (1′ s.t. Ioannou); Sekulov (30′ s.t. Borini), Coda.

A disposizione: Vismara, Ravaglia, Kasami, Meulensteen, Giordano, Ferrari, Veroli.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Pressato di Latina.

Quarto ufficiale: Luongo di Napoli.

VAR: Dionisi dell’Aquila.

AVAR: Minelli di Varese.

Note: ammoniti al 6′ p.t. Mazzocchi, al 23′ p.t. Vieira, al 38′ s.t. Venuti per gioco scorretto, al 36′ s.t. Camporese, al 52′ s.t. Kourfalidis per comportamento non regolamentare; recupero 4′ p.t. e 8′ s.t.; terreno di gioco in non perfette condizioni.