Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 9.a alla 14.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 9.a alla 14.a giornata del campionato Serie BKT 2024/25. Di seguito data e orario della partita dei blucerchiati.

9.a Cesena vs Sampdoria (domenica 20 ottobre, ore 17.15)

10.a Sampdoria vs Mantova (domenica 27 ottobre, ore 15.00)

11.a Cittadella vs Sampdoria (mercoledì 30 ottobre, ore 20.30)

12.a Sampdoria vs Brescia (domenica 3 novembre, ore 17.15)

13.a Pisa vs Sampdoria (sabato 9 novembre, ore 15.00)

14.a Palermo vs Sampdoria (domenica 24 novembre, ore 17.15)