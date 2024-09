Ripresa a due velocità per i blucerchiati, martedì pomeridiano

Seduta di scarico per chi ha giocato a Modena, palestra e campo per il resto dei disponibili. Questo il menù della ripresa a due velocità a cui è stata sottoposta la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco, dove i blucerchiati hanno iniziato la marcia d’avvicinamento alla sfida casalinga di venerdì sera con la Juve Stabia (ore 20.30). Domani, martedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.