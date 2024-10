Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Sono tre i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Polonia – Bartosz Bereszynski

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Polonia-Portogallo (sabato 12 ottobre, ore 20.45, “PGE Narodowy” di Varsavia, Polonia)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Polonia-Croazia (martedì 15 ottobre, ore 20.45, “PGE Narodowy” di Varsavia, Polonia)

Cipro – Nikolas Ioannou

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Cipro-Romania (sabato 12 ottobre, ore 20.45, “AEK Arena” di Larnaca, Cipro)

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Kosovo-Cipro (martedì 15 ottobre, ore 20.45, “Stadiumi Fadil Vokrri” di Pristina, Kosovo)

Lituania Under 17 – Lukas Menna

UEFA European Under 17 Championship – Round 1 Draw: Repubblica d’Irlanda-Lituania (martedì 29 ottobre, ore 15.00, “National Football Stadium” di Belfast, Irlanda del Nord)

UEFA European Under 17 Championship – Round 1 Draw: Scozia-Lituania (venerdì 1° novembre, ore 15.00, “National Football Stadium” di Belfast, Irlanda del Nord)

UEFA European Under 17 Championship – Round 1 Draw: Lituania-Irlanda del Nord (lunedì 4 novembre, ore 15.00, “National Football Stadium” di Belfast, Irlanda del Nord)