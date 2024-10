Tecnico-tattico al “Mugnaini”, martedì la ripresa

Una seduta ad alta intensità per concludere la settimana di sosta del campionato. Ancora privo dei nazionali – Bartosz Bereszynski e Nikolas Ioannou-, Andrea Sottil e il suo staff hanno diretto una sessione pomeridiana sul campo superiore del “Mugnaini” che, dopo la fase di attivazione in palestra e sul campo, è stata caratterizzata da esercitazioni tecnico-tattiche a reparti, una partitella a tema in spazi ridotti e infine una partita undici contro undici a tutto campo. Da martedì pomeriggio la squadra tornerà ad allenrsi a Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Cesena.