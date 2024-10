Circuito tecnico al “Mugnaini”, mercoledì doppio

La Sampdoria è tornata al lavoro. Dopo due giorni e mezzo di pausa accordati nel fine settimana da mister Andrea Sottil e staff, i blucerchiati – ancora privi dei nazionali Bartosz Bereszynski e Nikolas Ioannou – si sono rimessi in moto nel pomeriggio a Bogliasco in vista della trasferta di domenica a Cesena (ore 17.15). La seduta è stata caratterizzata da attivazione in palestra e sul campo superiore del “Mugnaini”, dove il gruppo ha svolto un circuito tecnico ad alta intensità. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia sessione di allenamento.