Doppio tra forza e partitelle, giovedì pomeridiano

Pioggia battente e Sampdoria al lavoro. Al “Mugnaini” di Bogliasco non cambia la musica per Andrea Sottil e i suoi, alle prese con una doppia seduta – mattinata di forza, pomeriggio di tecnica e partitelle. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali, Bartosz Bereszynski è già rientrato alla base, mentre Nikolas Ioannou si unirà nuovamente al gruppo nella giornata di domani, giovedì, quando la squadra tornerà all’opera per un unico allenamento pomeridiano.