Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Polonia – Bartosz Bereszynski

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Polonia-Portogallo 1-3 (in panchina)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Polonia-Croazia 3-3 (in panchina)

Cipro – Nikolas Ioannou

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Cipro-Romania 0-3 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Kosovo-Cipro 3-0 (titolare e sostituito al 45′)