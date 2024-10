Verso Cesena: pomeridiano sotto la pioggia, venerdì mattutino

Prosegue sotto la pioggia di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla trasferta di domenica in casa del Cesena (ore 17.15). Dopo una sessione di video-analisi e attivazione atletica in palestra – alla quale ha preso parte anche Nikolas Ioannou, di rientro dagli impegni con la propria nazionale -, la squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana al “Mugnaini”. Domani, venerdì, è in agenda un allenamento mattutino.