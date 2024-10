Esercitazioni tattiche in chiave-Cesena, sabato rifinitura e partenza

Torna il sole su Bogliasco e la Sampdoria prosegue la propria marcia d’avvicinamento alla trasferta di Cesena. Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco è andato in scena un allenamento incentrato in prevalenza da esercitazioni tattiche in vista della sfida di domenica con i bianconeri (ore 17.15). Domani, sabato, dopo la seduta di rifinitura mattutina, sono previste conferenza stampa di Andrea Sottil, pranzo e partenza in pullman alla volta della Romagn.a