La Sampdoria lotta e vince: Kasami regola il Mantova

Per il report della sfida tra blucerchiati e biancorossi, 10.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 1

Mantova 0

Reti: s.t. 16′ Kasami.

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Riccio; Venuti (1′ s.t. Depaoli), Benedetti (1′ s.t. Akinsanmiro), Meulensteeen, Kasami (27′ s.t. Bellemo), Ioannou (37′ s.t. Giordano); Coda (37′ s.t. Sekulov), Tutino.

A disposizione: Ghidotti, Silvestri, Pedrola, Borini, Ferrari, Yepes, Vulikic.

Allenatore: Sottil.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni (29′ s.t. Fedel), Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini (29′ s.t. Galuppini), Wieser (17′ s.t. Aramu), Debenedetti (17′ s.t. Mancuso); Ruocco (38′ s.t. Fiori).

A disposizione: Sonzogni, Solini, Panizzi, Artioli, Muroni, Cella, Aramu, De Maio.

Allenatore: Possanzini.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Assistenti: Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola e Arace di Lugo di Romagna.

Quarto ufficiale: Mucera di Palermo.

VAR: Maggioni di Lecco.

AVAR: Di Martino di Teramo.

Note: ammoniti all’8′ p.t. Redolfi, al 18′ p.t. Venuti, al 13′ s.t. Burrai, al 46′ s.t. Riccio per gioco scorretto, al 43′ s.t. Galuppini per proteste; recupero 2′ p.t. e ‘ s.t.; abbonati 19.405 (rateo 195.405 euro), paganti 3.224 (incasso 67.733 euro); terreno di gioco in buone condizioni.