Ripresa immediata al “Mugnaini” in vista di Cittadella-Samp

Archiviata la vittoria sul Mantova, la Sampdoria si ritroverà domani mattina, lunedì, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la prossima trasferta in casa del Cittadella, match valido quale 11.a giornata di Serie BKT e in programma mercoledì al “Tombolato” (ore 20.30).