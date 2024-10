Qui Bogliasco: rifinitura ok, Samp verso Cittadella

Rifinitura sotto il sole per la Sampdoria. Dopo sessioni di video-analisi e di attivazione atletica, Andrea Sottil e staff hanno messo a punto sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco le ultime situazioni tattiche in vista del turno infrasettimanale di domani sera (ore 20.30) in casa del Cittadella. Una volta pranzato al centro sportivo i blucerchiati partiranno in pullman verso il Padovano.