Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 15.a alla 24.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 15.a alla 24.a giornata del campionato Serie BKT 2024/25. Di seguito data e orario della partita dei blucerchiati.

15.a Sampdoria vs Catanzaro (sabato 30 novembre, ore 15.00)

16.a Sassuolo vs Sampdoria (domenica 8 dicembre, ore 17.15)

17.a Sampdoria vs Spezia (sabato 14 dicembre, ore 17.15)

18.a Cremonese vs Sampdoria (domenica 22 dicembre, ore 17.15)

19.a Sampdoria vs Carrarese (giovedì 26 dicembre, ore 20.30)

20.a Sampdoria vs Pisa (domenica 29 dicembre, ore 19.30)

21.a Brescia vs Sampdoria (domenica 12 gennaio, ore 19.30)

22.a Sampdoria vs Cesena (venerdì 17 gennaio, ore 20.30)

23.a Mantova vs Sampdoria (sabato 25 gennaio, ore 17.15)

24.a Sampdoria vs Cosenza (sabato 1° febbraio, ore 15.00)