La Samp non sfonda, il Cittadella resiste: reti bianche al “Tombolato”

Per il report della sfida tra granata e blucerchiati, 11.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Cittadella

Sampdoria

Reti:

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; Vita (18′ s.t. Tessiore), Amatucci, Tronchin, Branca, Masciangelo; Magrassi (32′ s.t. Ravasio), Rabbi.

A disposizione: Maniero, Angeli, Pandolfi, Cassano, Desogus, D’Alessio, Voltan, Rizza, Piccinini, Cecchetto.

Allenatore: Dal Canto.

Sampdoria (3-5-2): Vismara; Bereszynski (31′ s.t. Romagnoli), Riccio, Vulikic; Venuti (14′ s.t. Depaoli), Benedetti (14′ s.t. Akinsanmiro), Yepes (14′ s.t. Meulensteen), Bellemo, Ioannou; Coda (25′ s.t. Pedrola), Tutino.

A disposizione: Ghidotti, Silvestri, Romagnoli, Ricci, Borini, Giordano, Ferrari, Sekulov.

Allenatore: Sottil.

Arbitro: Santoro di Messina.

Assistenti: Margani di Latina e Cavallina di Parma.

Quarto ufficiale: Mazzoni di Prato.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Rutella di Enna.

Note: ammoniti al 36′ p.t. Rabbi, al 21′ s.t. Magrassi, al 30′ s.t. Riccio per gioco scorretto, al 39′ p.t. Branca per proteste; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 1.607 (rateo 7.676 euro), spettatori 1.882 (incasso 11.575 euro); terreno di gioco in buone condizioni.