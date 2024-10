Subito in campo al “Mugnaini” in vista di Sampdoria-Brescia

Non c’è tempo per rifiatare. Archiviata la trasferta di Cittadella, la Sampdoria – rientrata in pullman nella notte – si ritroverà domani pomeriggio, giovedì, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la sfida casalinga con il Brescia, match valido quale 12.a giornata di Serie BKT e in programma domenica al “Ferraris” (ore 17.15).