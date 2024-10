Ripresa al “Mugnaini”, venerdì mattutino in chiave-Brescia

Archivata la trasferta di Cittadella, la Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettersi immediatamente al lavoro in vista della sfida casalinga con il Brescia, in programma domenica al “Ferraris” (ore 15.00). Andrea Sottil e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi, limitando a una sola seduta di scarico e recupero i calciatori maggiormente impiegati al “Tombolato”. Domani, venerdì, è in agenda un allenamento mattutino.