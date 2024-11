Esercitazioni tattiche in chiave-Pisa, venerdì rifinitura e partenza

Meno due alla trasferta di Pisa e la Sampdoria continua a lavorare sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco. L’allenamento mattutino in vista della sfida di sabato con i nerazzurri (ore 15.00) ha riguardato soprattutto esercitazioni tattiche sotto forma di partitelle e sviluppo delle palle in attive. Domani, venerdì, Andrea Sottil incontrerà i media in conferenza prima della seduta di rifinitura e della partenza alla volta della Toscana.