Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Sono cinque i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Polonia – Bartosz Bereszynski

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Portogallo-Polonia (venerdì 15 novembre, ore 20.45, “Estádio do Dragão” di Oporto, Portogallo)

UEFA Nations League, Lega A – Gruppo 1: Polonia-Scozia (lunedì 18 novembre, ore 20.45, “PGE Narodowy” di Varsavia, Polonia)

Cipro – Nikolas Ioannou

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Cipro-Lettonia (venerdì 15 novembre, ore 18.00, “AEK Arena” di Larnaca, Cipro)

UEFA Nations League, Lega C – Gruppo 2: Romania-Cipro (lunedì 18 novembre, ore 20.45, “National Arena” di Bucarest, Romania)

Kosovo Under 21 – Leon Zeqiraj

Amichevole: Macedonia del Nord-Kosovo (giovedì 14 novembre, ore 13.00, “Arena Nazionale Toše Proeski” di Skopje, Macedonia)

Amichevole: Macedonia del Nord-Kosovo (domenica 17 novembre, ore 12.00, “Arena Nazionale Toše Proeski” di Skopje, Macedonia)



Repubblica Democratica del Congo Under 20 – Samuel Ntanda

Stage di preparazione (11-20novembre, Jeddah, Arabia Saudita)

Kosovo Under 19 – Adam Hasani

Qualificazioni UEFA European Under 19: Kosovo-Austria (mercoledì 13 novembre, ore 15.00, “Fadil Vokrri” di Pristina, Kosovo)

Qualificazioni UEFA European Under 19: Spagna-Kosovo (sabato 16 novembre, ore 15.00, “Zahir Pajaziti” di Podujeve, Kosovo)

Qualificazioni UEFA European Under 19: Isole Faroe-Kosovo (martedì 19 novembre, ore 12.00, “Fadil Vokrri” di Pristina, Kosovo)