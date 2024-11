Leonardi riacciuffa il Catanzaro: la Samp pareggia 3-3

Per il report della sfida tra blucerchiati e biancazzurri, 15.a giornata della Serie BKT 2024/25, clicca qui.

Sampdoria 3

Catanzaro 3

Reti: p.t. 42′ Sekulov; s.t. 8′ Iemmello, 14′ Tutino rig., 22′ Iemmello rig., 26′ Iemmello, 45′ Leonardi.

Sampdoria (4-2-3-1): Silvestri; Venuti (34′ s.t. Kasami), Ferrari, Riccio, Ioannou; Yepes (35′ s.t. Benedetti), Meulensteen; Akinsanmiro (29′ s.t. Depaoli), Tutino, Sekulov (23′ s.t. Pedrola); La Gumina (29′ s.t. Leonardi).

A disposizione: Ghidotti, Bellemo, Ricci, Giordano, Vulikic, Veroli.

Allenatore: Sottil.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Seck (9′ s.t. Compagnon), Pontisso, Petriccione (36′ s.t. Koustoupias), Pompetti, Ceresoli (16′ s.t. D’Alessandro); Iemmello (36′ s.t. Pittarello), Biasci (16′ s.t. Buso).

A disposizione: Dini, Borrelli, Turicchia, Brignola, Pagano, Coulibaly, Cassandro.

Allenatore: Caserta.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Raspollini di Livorno e Cavallina di Parma.

Quarto ufficiale: Andreano di Prato.

VAR: Serra di Torino.

AVAR: Maggioni di Lecco.

Note: espulso al 34′ s.t. Pompetti per doppia ammonizione, ammoniti al 33′ p.t. Ioannou, al 44 p.t. Pompetti per gioco scorretto, al 45′ s.t. Leonardi per comportamento non regolamentare, al 49′ s.t. Depaoli per proteste; recupero 1′ p.t. e 7′ s.t.; abbonati 19.407 (rateo 195.260 euro), paganti 3.499 (incasso 71.140 euro); terreno di gioco in buone condizioni.